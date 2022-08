Covid: Marche, incidenza sale a 443 ma ricoveri calano a 100

Incidenza di positivi al coronavirus in rialzo nelle Marche (da 383,58 a 443,95) ma -4 ricoverati (da 104 a 100) nell'ultima giornata. Lo comunica la Regione che dà conto anche di un deceduto e del totale regionale di vittime che sale a 4.085.

In particolare sono stati 1.256 i casi di positività rilevati in 24ore (6.677 in una settimana) sulla base di 3.671 tamponi.

Per quanto riguarda il numero di ricoverati, invece, è stabile nelle terapie intensive e semintensive (4 ciascuna) mentre segna il passo nei reparti non intensivi (92; -4). Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 16. (ANSA).