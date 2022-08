Lega: Marchetti, imbrattata targa sede di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - "La scorsa settimana qualche vandalo ha apposto adesivi sulla vetrata e forzato l'interruttore della saracinesca della sede della Lega di Fermo.

Oggi hanno imbrattato la targa della nostra sede regionale di Ancona". Lo rende noto il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti. "Si tratta di atti di violenza che non colpiscono soltanto il nostro movimento, ma rappresentano un oltraggio alla libertà di pensiero - sottolinea Marchetti -, noi non ci lasceremo di certo intimorire e continueremo a difendere le nostre idee con ancor più determinazione. Le elezioni si avvicinano ed è evidente che qualche 'democratico' non riesca ad accettare che gli italiani sono al nostro fianco - conclude - abbiamo valori che non siamo disposti a rinnegare, ma a differenza di chi tenta di metterci il bavaglio, ci batteremo sempre affinché anche coloro che hanno opinioni diverse dalle nostre siano liberi di sostenerle". (ANSA).