Elezioni: Marche, liste presentate da 20 partiti e sigle

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - Sono una ventina i partiti e movimenti che hanno presentato liste per le elezioni politiche del 25 settembre alla Corte di Appello di Ancona alla scadenza delle ore 20:00 di oggi. Verdi-Sinistra, Pd, Italia Viva e Azione, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, il raggruppamento centrista Noi Moderati hanno depositato oggi gli elenchi delle candidature. M5s lo aveva fatto ieri, così come Impegno Civico, la formazione patrocinata da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Tra le altre liste un nutrita rappresentanza della galassia no pass con Italexit e Vita, sigla lanciata dalla parlamentare uscente no vax Sara Cunial. E poi Gilet Arancioni, Italia sovrana e popolare con Marco Rizzo, Alternativa per l'Italia, Unione Popolare che fa capo all'ex sindaco di Napoli De Magistris. E ancora il ritorno in campo del Partito Comunista: "mi raccomando non confondeteci con i seguaci di Rizzo". Tra le curiosità una lista animalista e il Popolo delle Partite Iva che ha schierato il ristoratore Umberto Carriera, uno dei fondatori di IoApro. Domani si riuniranno gli uffici elettorali circoscrizionali per la Camera e il Senato per un primo responso, che sarà valido fino alle ore 20:00 e definitivo entro le 12 di mercoledì. (ANSA).