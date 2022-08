Elezioni: in corso deposito liste in Corte d'Appello Ancona

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - Proseguono regolarmente le operazioni di presentazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Attualmente hanno depositato le liste Europa Verde-Sinistra Italiana, seguiti dal Pd, poi i Gilet Arancioni, Azione, Italia Viva. +Europa, Partico Comunista, Forza Italia e il raggruppamento centrista di centrodestra Noi Moderati. Sono in corso le operazioni per le liste della Lega, nel pomeriggio dovrebbero arrivare anche quelle di Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 stelle invece aveva già presentato le liste ieri. Il termine scade in serata.

