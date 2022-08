Terremoto: Legnini, a nuovo governo chiedo Codice Ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - "Al nuovo governo chiederò di proseguire l'iter che porterà all'approvazione del Codice delle ricostruzioni": è quanto ha detto il commissario straordinario, Giovanni Legnini, nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato il Rapporto 2022 della ricostruzione post sisma 2016. "Siamo bravissimi a gestire la prima fase delle emergenze, ma poi la storia ha più volte dimostrato che si fa molta fatica ad avviare il processo di ricostruzione perché ogni volta si ricomincia daccapo", ha spiegato il commissario. "Proprio per evitare di perdere del tempo prezioso - ha sottolineato - è necessario arrivare a un Codice che fornisca un quadro normativo uniforme per garantire certezza, stabilità e velocità alle procedure e alle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici o altre catastrofi". Con la creazione di un Codice delle ricostruzioni si arriverebbe anche alla creazione di un Dipartimento delle ricostruzioni, gemello del Dipartimento della Protezione civile chiamato a intervenire sulle emergenze.

Legnini, il cui mandato annuale scade il 31 dicembre, ha anche ipotizzato un superamento della struttura commissariale, arrivando alla "creazione di una nuova governance che veda il pieno coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni", ha detto, spiegando che questa "sarà comunque una scelta solamente politica". "Per quanto mi riguarda continuerò a portare avanti il mio impegno con la determinazione di sempre fino alla scadenza del mandato e continuerò a dare la mia disponibilità anche al nuovo governo che farà le sue scelte", ha concluso il commissario. Sull'idea di superare la struttura commissariale si è espresso, nel corso della conferenza stampa, il sindaco di Treia (Macerata), Franco Capponi, manifestando la sua contrarietà, evidenziando "l'ottimo lavoro che si sta portando avanti, si rischierebbe di interromperlo". (ANSA).