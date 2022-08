Elezioni: nelle Marche Italia Viva e Azione si dividono collegi

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - Collegi uninominali equamente distribuiti da Azione e Italia Viva nelle Marche, mentre è ancora in via di definizione il listino plurinominale. Per la Camera nel collegio di Pesaro correrà l'ex consigliere regionale Federico Talè (Italia Viva), in quello di Ancona Francesca Cantarini, segretario comunale di Azione, in quello di Macerata il sindaco di Appignano Mariano Calamita (Azione), in quello di Fermo-Ascoli Piceno la renziana Maria Stella Origlia. Per il Senato Azione schiera l'avvocato pesarese Elena Fabbri nel collegio Marche nord, Italia Viva il coordinatore regionale (e già capogruppo Pd in Consiglio regionale) Fabio Urbinati in quello Marche Sud. (ANSA).