Elezioni: M5s, Fede capolista Camera Marche

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - Sono il senatore e coordinatore regionale di M5s, Giorgio Fede (con 588 preferenze), la sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accoto (564), Gabriele Santarelli (con 188 voti, ma scala una posizione per l'alternanza uomo-donna) e Mirella Emiliozzi (477), i candidati del Movimento 5 stelle per il collegio plurinominale della Camera per le Marche. E' l'esito delle parlamentarie pentastellate, secondo le quali i candidati supplenti sono Sergio Foria, Angelica Palumbo, Luca Bastianelli e Stefania Pancioni.

Per il collegio plurinominale al Senato ci sono invece Roberto Cataldi (671 voti), Veruschka d'Ascenzo (437 guadagna un posto per l'alternanza donna-uomo) e Sergio Romagnoli (646). I candidati supplenti al momento sono Andrea Serafini e Francesco Prosperi. A causa dell'assenza di una seconda figura femminile, nei prossimi giorni nel M5s delle Marche si lavorerà per individuare una soluzione. Previsioni alla mano, solo Fede potrebbe avere fondate speranze di elezioni, passando dal Senato alla Camera. "Ancora una volta la democrazia partecipata del Movimento 5 stelle si è rivelata una scelta apprezzata - commenta Fede - La partecipazione degli attivisti è stata elevata, molto più del 2018, e questo significa che la comunità del Movimento 5 stelle è viva, attiva e apprezza la partecipazione che solo noi, ormai, consentiamo ai nostri iscritti". "Dopo aver dimostrato (se mai ce ne fosse stato bisogno) che il Movimento 5 stelle non è morto come invece vorrebbe l'intero sistema, ci metteremo subito a lavoro per far conoscere agli italiani il lavoro fatto e le nostre proposte per il futuro" conclude. Resta invece ancora aperta la partita dei collegi uninominali. (ANSA).