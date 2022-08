Elezioni: Legnini, non mi candido, ruolo super partes

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - In vista delle elezioni politiche del 25 settembre "nessuno mi ha chiesto di candidarmi e comunque in maniera preventiva avevo già chiaramente manifestato la mia intenzione di non essere in nessun modo coinvolto nella tornata elettorale": così il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha risposto alla domanda dell'ANSA su eventuali richieste di coinvolgimento da parte dei partiti. "Non era assolutamente di mio interesse una eventuale candidatura, non sarebbe stata rispettosa del lavoro che tutti insieme stiamo facendo", ha aggiunto Legnini.

"Il ruolo che sto svolgendo l'ho sempre interpretato con alto senso delle istituzioni e libero da vincoli di partiti e così intendo portarlo avanti fino alla scadenza del mio mandato", ha concluso il commissario. (ANSA).