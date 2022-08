Covid: nelle Marche casi (927) e incidenza in calo, 2 decessi

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - In calo i nuovi casi covid nelle Marche: secondo i dati dell' Osservatorio Epidemiologico regionale, i nuovi positivi rilevati nell'ultima giornata sono 927 (ieri erano 1.020), mentre il tasso di incidenza scende a 388,90 su 100mila abitanti (rispetto a 390,76 di ieri. Due i decessi nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale a 4.080 dall'inizio della pandemia. Sono 132 i ricoveri legati al covi negli ospedali marchigiani: 5 in terapia intensiva, 7 in semi intensiva, 121 nei reparti non intensivi. Ci sono inoltre 22 persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).