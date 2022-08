Maltempo: vento spezza pino simbolo dell'entroterra pesarese

(ANSA) - BORGO PACE, 18 AGO - Il forte vento spezza il pino simbolo di Borgo Pace (Pesaro e Urbino). Era alto 32 metri e si trovava nella piazza del paese ma stamattina, alle 12, uno dei rami portanti si è rotto, piombando poi sopra le auto in sosta.

Per rimuoverlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato in più parti il grosso ramo per liberare le auto sottostanti. Nessuna persona è rimasta ferita. La Protezione civile aveva emesso una allerta gialla proprio per maltempo segnalando per la giornata di oggi forti temporali. A causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito il Nord Italia sono partite dalle Marche, in aiuto alla Toscana, due sezioni operative dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno e Ancona. Il personale è equipaggiato con automezzi attrezzati per alluvioni e lavori in quota.

La Prefettura di Ancona, considerato il periodo caratterizzato da fenomeni meteorologici avversi e da precipitazioni improvvise e abbondanti, ha sensibilizzato le amministrazioni comunali a verificare l'adeguatezza e l'attualità della pianificazione riguardante le manutenzioni delle strutture destinate a smaltire acque piovane con particolare attenzione a fossi di scolo, caditoie e tombini che potrebbero ostruirsi con rami secchi e altro materiale vegetale.

(ANSA).