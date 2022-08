Elezioni: Pd, Morani candidata nel listino plurinominale

La deputata Pd Alessia Morani ci ha ripensato e ha fatto un passo indietro rispetto alla rinuncia alla candidatura per la Camera nell'uninominale del collegio di Pesaro e al terzo posto nel listino plurinominale, ma nel frattempo il collegio uninominale è andato a +Europa. Lo riferiscono i media locali. Il candidato per quel collegio è Giordano Masini, 51 anni, romano, imprenditore agricolo. Secondo fonti del Pd marchigiano, a Morani, esponente di Base riformista e sottosegretaria al Mise durante il governo Conte 2, resta la candidatura al terzo posto nel listino plurinominale. Ieri su facebook Morani aveva parlato di "una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. Sono francamente molto colpita da questa mobilitazione e non posso rimanere indifferente all'appello che mi viene rivolto. Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina nella partita più importante che dobbiamo giocare per il nostro Paese - aveva concluso -. Sono una che combatte e non si spaventa anche di fronte alle battaglie difficili. Sono, perciò, a disposizione della nostra comunità politica". (ANSA).