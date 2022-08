Muore in moto in Francia, funerali 62enne a San Severino

(ANSA) - ANCONA, 17 AGO - Si terranno a San Severino Marche (Macerata) i funerali di Patrizia Giampieretti, che avrebbe compiuto 62 anni a settembre, morta in Francia a seguito di un incidente in moto avvenuto a Ferragosto. La donna, nativa di Fabriano ma residente in città, sposata, due figli, viaggiava in sella ad una moto condotta dal marito, Graziano Dignani, 60 anni. Il Comune di San Severino, in una nota, spiega che la coppia "era partita in compagnia di altre due coppie di appassionati motociclisti, Mario Rocci, ex poliziotto in servizio alla questura di Macerata, e sua moglie, Sabrina Falsi, segretaria presso l'autocarrozzeria autofficina Eurocar di Franco Flmaini, e i titolari dell'impresa Liuti Traslochi, Sandro Meschini e sua moglie, Paola Liuti, coinvolti anch'essi nello scontro".

"La più grave del gruppo - informa il Comune - Sabrina Falsi versa ancora in condizioni critiche". La sindaca Rosa Piermattei, ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della vittima e a quelle dei feriti; ha cercato di avere subito notizie sulle condizioni di salute di quanti coinvolti nello scontro.

Secondo il giornale francese Le Dauphiné lo schianto, per cause tuttora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto alle 17.45 del 15 agosto sulla route nationale 94 nel territorio di Châteauroux-les-Alpes, all'altezza della località La Crompe. Si tratta di una zona al confine tra la Francia e il Piemonte, nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, all'interno del parco nazionale des Écrins.

Un furgone dell'Embrunman, un triathlon a lunga distanza che si tiene il 15 agosto di ogni anno intorno a Embrun nelle Hautes - Alpes, sul quale viaggiavano tre persone, sarebbe improvvisamente comparso davanti al gruppo che viaggiava su tre moto a poca distanza l'una dall'altra. Lo schianto è stato inevitabile. (ANSA).