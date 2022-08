Minicar investe pedone a Fabriano, morta 62enne

Una donna di 62 anni, Stefania Stroppa, è morta nel pomeriggio, a Fabriano (Ancona), dopo essere stata investita da una minicar condotta da un ragazzo poco più che maggiorenne. L'incidente è avvenuto lungo via don Minzoni, nel tratto in discesa, attorno alle 16.20. La vittima è del posto. Un passante ha chiamato i soccorsi e la polizia locale si è recata sul posto per gli accertamenti. Gli agenti stanno verificando se l'investimento sia avvenuto mentre la donna si trovava ancora sul marciapiede o se era sulla sede stradale in procinto di attraversare. Inutili i soccorsi del 118 che pre-aveva allertato anche l'eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, - i fatti sono ancora al vaglio della polizia locale - la donna si trovava sul marciapiede in via Don Minzoni quando è stata centrata dalla minicar condotta da un giovane del posto. La 62enne è morta sul colpo. Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi, dall'ambulanza del 118 dell'ospedale Engles Profili, agli agenti della Municipale. I sanitari hanno iniziato le manovre per rianimare la donna e pre-allertato l'eliambulanza Icaro 2, di base a Fabriano, per un immediato trasporto nel presidio ospedaliero regionale Torrette di Ancona. Purtroppo, l'intervento dell'eliambulanza non è servito perché la 62enne è deceduta. (ANSA).