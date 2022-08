Gdf: Marche; più controlli in mare, 6 turisti salvati Ferragosto

"Estate sicura": il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona della Guardia di Finanza ha salvato a Ferragosto sei diportisti che avevano l'imbarcazione in avaria. Il mezzo è stato avvistato durante i controlli, incrementati nel mese di agosto, e in stretto coordinamento con le pattuglie operanti a terra, messe in campo dai Comandi provinciali delle Marche. Presidiate le acque territoriali e del litorale marchigiano. L'attività di servizio, nel solo weekend di Ferragosto, ha consentito di identificare 20 soggetti e controllare 15 imbarcazioni da diporto, riscontrando diverse irregolarità in materia di polizia marittima.

I finanzieri hanno eseguito cinque interventi in materia di polizia ittica, che hanno consentito il sequestro di 350 kg di vongole, prive di etichettatura e della necessaria documentazione per la tracciabilità, pronte per essere commercializzate fuori dal circuito del mercato nazionale.(ANSA).