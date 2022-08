Elezioni: Mastrovincenzo, "affronterò sfida con passione"

"Alle elezioni politiche del 25 settembre sono candidato al collegio di Ancona per la Camera dei Deputati. Una sfida importante che affronterò, come sempre, con impegno e passione". Lo scrive il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, ex presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che correrà nel collegio uninominale di Ancona. "Una sfida - conclude - che, insieme, possiamo vincere". (ANSA).