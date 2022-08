Ferragosto: Polizia locale, 100 multe ad Ancona

Divieti di sosta e guida senza rispettare il codice della strada. La Polizia locale di Ancona ha 'staccato' quasi 100 multe nella giornata di Ferragosto in cui gli agenti sono stati impegnati per i controlli finalizzati a far trascorrere una festività anche all'insegna della sicurezza.

La giornata è iniziata con le pattuglie impegnate nella baia di Portonovo dove si è svolta la tradizionale processione. Qui gli agenti, diretti dalla comandante Liliana Rovaldi, hanno elevato 14 sanzioni per sosta irregolare. Stessa infrazione rilevata nella zona balneare di Palombina con 23 sanzioni per sosta sulle strisce pedonali e oltre la riga di margine continua, creando pericolo per la circolazione.

Nel pomeriggio un ulteriore verifica a Portonovo ha portato alla luce altre 19 soste irregolari. La centrale operativa è stata impegnata anche per un daino trovato morto (probabilmente investito) in via del Fornetto, a Posatora. Gli agenti hanno richiesto la presenza del servizio recupero animali deceduti.

Intensa anche l'attività di controllo svolta dai carabinieri della Compagnia di Ancona nel weekend di Ferragosto: 42 sanzioni elevate per diverse infrazioni al Codice della Strada. Numerosi i servizi preventivi che hanno permesso di accertare varie contravvenzioni per uso del telefono cellulare alla guida e guida senza cintura. Denunciate inoltre tre persone per guida in stato d'ebbrezza. Un 37enne è stato sorpreso in Via Marconi con un tasso alcolemico di 1,20 g/l. Una 43enne, controllata in via Giordano Bruno, aveva un tasso alcolemico pari a 2,15 g/l. Un 45enne, controllato sulla Ss16, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e per lui sono scattati la denuncia e il ritiro della patente. (ANSA).