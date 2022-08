Covid: Marche, +2 ricoveri in 24ore, incidenza scende a 360

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - E' cresciuto il numero di degenti con Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche: ora sono 137 (+2) di cui cinque in Terapia intensiva (invariato), 4 in Semintensiva (-1) e 128 in reparti non intensivi (+3). Lo comunica la Regione. In un giorno rilevati 348 positivi (il dato di consueto è basso dopo il weekend) sulla base di 1.048 tamponi mentre il totale settimanale di positivi è 5.419; l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende da 437,83 a 360,31. Due i deceduti e il totale regionale di vittime, con Covid, da inizio pandemia sale a 4.072.

Nelle Marche ci sono anche 13 (ieri erano 14) persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).