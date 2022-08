Campiglione vince Palio dell'Assunta a Fermo

A Fermo, Campiglione ha vinto il Palio dell'Assunta 2022 con il fantino Alberto Ricceri, detto Salasso, su Zamura. Questo l'esito della corsa che si è tenuta nel giorno della Patrona di Fermo, la Vergine Maria Assunta, sul percorso cittadino che da piazza Ostilio Ricci porta a tagliare il traguardo di viale Vittorio Veneto.

Zamura, con i colori giallo neri di Campiglione, è arrivata per prima davanti a Torre di Palme, Molini Girola, Capodarco e Fiorenza, nella batteria finale.

Mossiere del Palio 2022 Davide Busatti, per la quinta volta alla mossa a Fermo; La giuria di arrivo era composta dal Presidente Stefano Chiodini e dai giudici Luigi Rocchi e Roberto Simoni. Ad assistere al Palio numerose autorità, tra cui il Prefetto Vincenza Filippi, l'assessore Regionale Guido Castelli, l'on. Mauro Lucentini, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, e alte cariche delle Forze dell'Ordine.

Festa grande in piazza per i contradaioli di Cristian Malloni, priore di Campiglione, che hanno issato al cielo il drappo dipinto da Ermanna Seccacini.

"Ringrazio davvero tutti: - ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro durante il pomeriggio trascorso sul percorso di gara, tra il corteo storico e la corsa al Palio - i contradaioli, i tifosi, i turisti, i visitatori e i fermani, oltre ai vice presidenti Monteriù e Montelpare e il vice sindaco Torresi. Da domani si inizia a lavorare all'edizione 2023". (ANSA).