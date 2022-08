Ferragosto, aperto Museo Omero Ancona con mostre

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Un viaggio tridimensionale e tattile nella storia dell'arte scultorea ed architettonica che attraversa la culla della civiltà greca arriva fino ai giorni nostri e due mostre. Il Museo Omero di Ancona rimane aperto per Ferragosto ( e anche oggi) con orario 10-13 e 17-20. I visitatori potranno scegliere di fare il giro classico del museo, andare a vedere la mostra "Cracking Arte e i giovani artisti", con tanti animali colorati del Cracking Art e quelli creati da giovani artisti, e soffermarsi alla mostra interattiva per scoprire "La cultura della plastica: arte, design, ambiente". L'ingresso è libero e con il biglietto del museo sarà possibile avere uno sconto per la mostra di Guido Harari, sempre all'interno della Mole Vanvitelliana, lungo la banchina da Chio, dove si trova anche la variopinta Collezione Design del Museo Omero al costo di 5 euro a persona. Informazione al numero di telefono del museo 071 2811935. (ANSA).