In difficoltà durante escursione in zona impervia, soccorso Vvf

Perde l'orientamento durante un'escursione in una zona impervia tra i boschi dei Comuni di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e poi viene soccorso dai vigili del fuoco di Ascoli. E' accaduto ieri sera ad un 42enne che stava seguendo un percorso, contando di tornare alle 20. Invece, forse per aver preso un sentiero sbagliato, i tempi si sono allungati: considerato che aveva anche la batteria quasi scarica del telefonino, il 42enne ha inviato la posizione ai vigili del fuoco che, verso le 21, sono intervenuti per soccorrerlo. Raggiunto l'escursionista in difficoltà, lo hanno assistito e 'scortato' fino a un luogo sicuro consegnandolo poi alle cure dei sanitari. Sul posto anche il 118 e il soccorso alpino. (ANSA).