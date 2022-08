Sanità: Marche, -5,9% donazioni sangue intero in 7 mesi 2022

Nei primi sette mesi del 2022 le donazioni di sangue intero nelle Marche hanno subito un calo del 5,96% rispetto lo stesso periodo dell'anno scorso (gennaio-luglio 2021). Lieve incremento invece per quanto riguarda la donazioni di plasma. A fornire il dato è la responsabile del Dirmt Marche, Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale, Giuseppina Siracusa.

"Tra gennaio e luglio 2022 erano state donate 6.388 unità di sangue intero, mentre nello stesso periodo di quest'anno ne sono state donate 6.007 - fa sapere la dott.ssa Siracusa - , per quanto riguarda il plasma invece abbiamo registrato un lieve incremento (1,3%): da 1.923 unità dei primi sette mesi del 2021, siamo passati a 1.948 unità del 2022".

Una flessione che secondo la responsabile del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale, trova la sua ragione "nella pandemia di Covid" che "ha obbligato i contagiati a dover annullare le donazioni". La dott.ssa però rassicura: "L'autosufficienza delle Marche non è a rischio, ma vorremmo tornare ad un saldo in 'positivo' visto che oltretutto nel periodo estivo la richiesta di sangue cresce per effetto del maggior numero di incidenti stradali". Sangue, spiega, "fondamentale per l'attività chirurgica e trapiantologica", per questo l'appello di Giuseppina Siracusa è quello a "donare, prima della partenza per le vacanze. È un gesto di generosità che permette di salvare vite". (ANSA).