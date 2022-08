Bici rubata a bimbo 4 anni, donna denunciata da Ps

Bicicletta rubata a un bambino di 4 anni e lasciata in bella mostra nei pressi di un garage privato in una via del centro storico cittadino. Denunciata per ricettazione una donna di 45 anni di Fabriano (Ancona) dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, guidati dalla commissaria capo Moira Pallucchi.

I poliziotti avevano raccolto la denuncia dei genitori del piccino a cui, dopo aver giocato nei giardini vicino casa, era stata rubata la bici. Un Volante l'ha individuata davanti a un garage nel centro storico cittadino e ha denunciato la donna per ricettazione. Risolvendo il caso in brevissimo tempo, i poliziotti sono riusciti a far tornare il sorriso al giovane derubato che ha potuto riavere la sua bicicletta, con la quale potersi ancora divertire in particolare durante l'estate.

(ANSA).