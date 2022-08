Agenzia dogane blocca 350 fontane ghisa in porto Ancona

Erano contenute in 24 pallet senza che fosse indicata la sede di produzione. Per questo l'Agenzia Dogane e Monopoli del porto di Ancona ha bloccato 350 fontane in ghisa. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli doganali all'importazione. La merce proveniva dalla Repubblica Popolare Cinese ed era destinata a un importatore ubicato nella provincia di Fermo.

In particolare, è stato riscontrato che i singoli articoli, le 350 fontane, pronti per l'immissione in consumo, non recavano sulla confezione l'indicazione della sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea. Adm ha dunque proceduto al sequestro ammnistrativo (ex art. 13 della legge n.

689/81) per la mancanza delle indicazioni obbligatorie (previste dall'art. 104 del D. Lgs. 206/2005 in attuazione della Direttiva Ue 2011/83". Per questa violazione è stata prevista una sanzione amministrativa per un importo da euro 1.500 a 30mila euro. (ANSA).