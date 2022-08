Morto don Alberto Pianosi, parroco "Sacramento" a Ancona

E' morto questa mattina don Alberto Pianosi, 80 anni, parroco della chiesa del Sacramento, ad Ancona. Il religioso si è spento a Milano, dove era ricoverato in una struttura ospedaliera a seguito di una malattia che combatteva da sei anni. Nativo di Senigallia, aveva vissuto sempre ad Ancona dove, nel 2017, la sua parrocchia era stata interessata dalla scia di fuoco (era stata incendiata una tovaglietta dell'altare), messa in atto da un piromane che aveva causato incendi in diverse chiese della provincia. Il responsabile dei roghi era stato arrestato dalla polizia ed era finito a processo. Don Alberto, e altri parroci del capoluogo dorico, avevano però rimesso le querele e lo avevano perdonato.

Il parroco 80enne si era formato nell'Azione Cattolica, l'incontro con don Giussani lo aveva avvicinato al movimento di Comunione e Liberazione ed era maturata la sua vocazione.

Entrato nel seminario di Venegono, dopo una esperienza lavorativa era approdato ad Ancona dove l'allora arcivescovo mons. Carlo Maccari lo aveva accolto facendogli proseguire gli studi nel seminario regionale. Don Alberto è diventato sacerdote nel 1975. Il primo impegno pastorale lo ha svolto nella parrocchia del Crocefisso, agli Archi, poi è stato nominato vice parroco nella parrocchia S. Maria delle Grazie ed in seguito parroco della parrocchia S. Stefano alla Palombella di cui era amministratore parrocchiale, e infine parroco al Sacramento.

Era rettore della chiesa di Santa Maria della Piazza. Era assistente ecclesiastico del movimento di Comunione e Liberazione che lo ricorda come "Padre e guida, presenza intelligente ed attenta ai bisogni, testimone di una fede salda, piena di ragioni". Il funerale sarà venerdì alle 15, nella cattedrale di San Ciriaco, ad Ancona, presieduto dal vescovo Angelo Spina. La salma sarà tumulata nella cappella dei preti a Tavernelle. (ANSA).