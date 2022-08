Giovane pianista ucraina ospite speciale concerto alba Numana

Sarà la giovane pianista prodigio ucraina, Diana Dvalishvili, di soli 10 anni, scappata nelle Marche da Kharkiv con famiglia a causa della guerra e ora studentessa al Conservatorio Rossini di Pesaro, la special guest della decima edizione del concerto all'alba che di terra a Numana (Ancona), domenica 14 agosto.

Come ormai da tradizione, praticamente al sorgere del sole, in piazza Nuova, alle ore 5.15 riecheggeranno le note dell'ensemble musicale d'eccellenza con Rosa Sorice (soprano), Marco Pangrazi (tastiere), Marco Lorenzetti (batteria), Emanuele Gatta (chitarra), Maurizio Scocco (basso) e un complesso di archi. Il tutto guidato dal maestro Marco Santini. Come anticipato, quest'anno l'evento può contare sulla presenza della giovanissima e talentuosa ucraina, fuggita dalla guerra e dal marzo scorso giunta nelle Marche dove ha anche iniziato a frequentare il Conservatorio di Pesaro.

L'evento è gratuito, ricorda il Comune, e non necessita di prenotazione, i posti a sedere sono disponibili fino ad esaurimento e l'area sarà accessibile a partire dalle ore 4.45.

Sempre il 14 agosto, ma la sera a partire dalle ore 21.15 presso il porto turistico di Numana, si terrà la festa della Madonna Assunta, con la suggestiva e tradizionale statua della Madonna che emerge dall'acqua e i fuochi d'artificio finali. (ANSA).