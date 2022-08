Covid: Marche, incidenza casi scende a 524, 4 deceduti in 24 ore

Continua a scendere verso quota 500 (da 567,75 a 524,93) l'incidenza dei casi Covid nelle Marche e anche il numero di ricoveri risulta in calo di sette unità nell'ultima giornata (ora sono 167) ma si registrano quattro decessi con il totale regionale di vittime che si porta a 4.059.

E' il quadro d'aggiornamento della situazione epidemiologica fornito dalla Regione.

In un giorno 928 persone positivi al coronavirus (il totale settimanale in diminuzione a 7.895) sulla base di 3.026 tamponi.

Per quanto riguarda il numero di ricoveri, è stabile tra i degenti più gravi (4 in Terapia intensiva e 5 in Semintensiva) mentre è in sensibile calo nei reparti non intensivi (158; -7).

Ci sono poi 16 persone in osservazione nei pronto soccorso.

