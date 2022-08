Cade in un dirupo mentre passeggia, recuperato Vvf

(ANSA) - MONTE SAN PIETRANGELI, 10 AGO - I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte un uomo precipitato in un dirupo in contrada San Martino, a Monte San Pietrangeli (Fermo), mentre passeggiava. Chiedeva aiuto ad alta voce e una persona che lo ha sentito ha dato l'allarme anche se non era chiaro il punto preciso dove fosse.

I pompieri sono arrivati sul posto e hanno individuato l'uomo, sopra alcuni rovi. Con l'ausilio di motoseghe, servite per farsi largo tra la vegetazione impervia, i vigili del fuoco hanno aperto un sentiero e dopo aver stabilizzato l'uomo precipitato lo hanno stabilizzato su una barella spinale e l'hanno riportato in superficie dove c'erano i sanitari per prenderlo in cura. (ANSA).