Atletica: Tamberi, agli Europei ci sarò

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e mi dispiace per le tantissime persone venute a sostenermi oggi ero molto stanco, mi sentivo svuotato, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli Europei". Cos, dai microfoni Rai, 'Gimbo' Tamberi che quindi conferma la presenza nella competizione per il titolo continentale a Monaco di Baviera.

"Per quanto non mi sentissi bene già dal riscaldamento - dice ancora l'olimpionico del salto in alto -, ho voluto provarci, anche per l'affetto dei tanti tifosi italiani in tribuna. Questi due test non sono stati un gran successo, ma li metto da parte, non riesco a prendermela con me stesso: giorno dopo giorno mi sento un pochino meglio, so che in 7-8 giorni può cambiare tutto e lì mi aspetta un'altra gara. L'obiettivo è andare in finale e poi giocarmi tutto". (ANSA).