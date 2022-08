Covid: Marche, -9 ricoveri (174) in 24ore, 4 deceduti

Nell'ultima giornata -9 ricoverati per Covid-19 nelle Marche e dunque il totale scende a 174: 4 sono in Terapia intensiva (stabili), 5 in Semintensiva (+2) e 165 in reparti non intensivi (-11). In 24ore 1.514 positivi (8.539 il totale settimanale) rilevati sulla base di 4.944 tamponi; l'incidenza è in diminuzione da 625,80 a 567,75.

Quattro i morti correlati alla pandemia e il totale regionale sale a 4.055.

Nella regione ci sono anche 26 persone in osservazione nei pronto soccorso e una ospite di struttura territoriale. (ANSA).