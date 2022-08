A Gianni Letta cittadinanza onoraria Pesaro, domani cerimonia

Gianni Letta sarà cittadino onorario di Pesaro. Al giornalista, ex direttore del Tempo ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché attuale presidente della Fondazione Rossini, domani 10 agosto alle 10.30 nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, verrà consegnata la Cittadinanza Onoraria. La cerimonia si svolgerà in apertura del terzo ed ultimo appuntamento degli Incontri, organizzati in occasione del Rossini Opera Festival (Rof) a cura della Fondazione Rossini. Interverranno, oltre a Gianni Letta, il sindaco Matteo Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini. (ANSA).