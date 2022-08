Travolto e ucciso: sindaca Ancona, "dolore profondo"

(ANSA) - ANCONA, 08 AGO - La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli è intervenuta sulla morte del somalo di 23 anni, investito questa mattina in via Marconi, ad Ancona, da una autocisterna, e deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati. "La tragedia ci lascia attoniti - scrive Mancinelli in un post sulla sua pagina Facebook - sulla dinamica dell'incidente stradale sta lavorando chi deve. Come sindaco e a nome della città di Ancona esprimo un dolore profondo per la giovane vittima, la cui vita in un attimo è stata spezzata via".

