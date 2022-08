Scontro autocisterna-furgone a Grottammare, un deceduto

(ANSA) - GROTTAMMARE, 08 AGO - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in uno scontro tra un'autocisterna, che trasportava un carico di carburante, e un furgone. L'incidente, avvenuto quasi contemporaneamente all'investimento mortale di un 23enne somalo da parte di un'autocisterna carica di carburante ad Ancona, è avvenuto intorno alle 10:40 lungo la strada provinciale Valtesino nel Comune di Grottammare. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i conducenti dei mezzi.

Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area dell'intervento. Sono in corso le operazioni di travaso del carburante trasportato dal mezzo coinvolto nell'incidente da parte di una ditta specializzata. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente mortale. (ANSA).