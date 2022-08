Picchia la madre e il marito della donna, arrestato 30enne

Una coppia, ritornata a casa dal Pronto soccorso dove si era recata a seguito dell'aggressione subita dal figlio di lei, è stata minacciata di morte sempre dal figlio. L'uomo, un 30enne, ha picchiato la madre e il compagno di lei, che hanno dovuto farsi medicare all'ospedale di Torrette, e poi ha devastato casa e ha minacciato di ucciderli.

E' successo ieri sera, ad Ancona. Protagonista un 30enne che è stato poi arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un eccesso d'ira da parte dell'uomo che stava rompendo il mobilio dell'abitazione di famiglia. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato la madre, di origine tunisina. La donna aveva trascorso la notte al pronto soccorso, con il marito convivente, a causa delle lesioni subite dopo una aggressione del figlio.

L'uomo ha riportato ferite guaribili in 25 giorni di prognosi, nel tentativo di difendere la donna dal 30enne; alla donna invece è stata indicata una prognosi di quattro giorni.

Quando erano rientrati a casa, i due coniugi hanno trovato il 30enne ancora in stato alterato che stava spaccando tutto e che minacciava di ucciderli. Il giovane si trova ora in carcere a Montacuto in attesa della convalida. (ANSA).