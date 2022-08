Covid: Marche, -2 ricoverati (183), 3 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 08 AGO - Scende ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -2 nell'ultima giornata e il totale ora è di 183 di cui quattro in terapia intensiva (stabile), tre in Semintensiva (-3) e 176 in reparti non intensivi (+1). Nell'ultima giornata sono stati rilevati 403 casi (numero basso come avviene di solito il lunedì) in base a 1.323 tamponi, mentre il totale settimanale cala ancora (9.412) e l'incidenza risulta ancora in diminuzione da 644,02 a 625,80.

Tre i decessi in 24ore e il bilancio regionale di vittime ora è di 4.051. I dati sono forniti dalla Regione.

Oltre ai ricoveri, ci sono nella regione 36 persone in osservazione nei pronto soccorso e una ospite di struttura territoriale. Il numero di quarantene scende sotto 20mila (19.327). (ANSA).