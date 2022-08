Estate: Polstrada Marche,consigli per viaggiare in sicurezza

(ANSA) - ANCONA, 06 AGO - Per "l'esodo estate 2022", la Polizia stradale delle Marche ha diffuso alcuni consigli per viaggiare in sicurezza: "La mattina di sabato 6 agosto è contrassegnata dal 'bollino nero', il primo della stagione, stando alle previsioni di traffico. Ma l'intero fine settimana prossimo del 6 e 7 agosto sarà all'insegna di intensi transiti sulle strade italiane e marchigiane in particolare, sull'A14 e dall'interno di Umbria e Marche verso la costa. Benché i cantieri in atto, soprattutto sulla rete autostradale siano stati rimossi, sono prevedibili possibili disagi dovuti a code e rallentamenti". La Stradale "sarà presente con le sue pattuglie e con i rinforzi dedicati a questo esodo estivo".

Si raccomanda, "se non strettamente necessario, di non mettersi in viaggio il 6 e 7 agosto e, comunque, di cercare di evitare le ore più calde della giornata poiché in caso di criticità nella circolazione le alte temperature rendono ancora più difficoltosa la situazione"; "prima di mettersi in viaggio, verificare le condizioni del mezzo e controllare gomme, luci, liquidi, impianto di aria condizionata e i documenti di guida e del veicolo". "Adottare i comportamenti corretti alla guida evitando di compiere azioni che possano mettere in pericolo noi stessi, le persone che viaggiano con noi e gli altri automobilisti: allacciare le cinture anche nei posti posteriori, usare i sistemi di ritenuta per trasporto di bimbi, non usare smartphone e tablet mentre si guida (ammessi solo dispositivi bluetooth), rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e impegnare corsie di sorpasso solo per il tempo strettamente necessario, non occupare né percorrere la corsia di emergenza dedicata ai mezzi di soccorso e che, in caso di incidente, diventa l'unica via per raggiungere in tempi rapidi coloro che hanno bisogno".

"Non mettiamoci alla guida se abbiamo assunto alcool o altre sostanze né se siamo stanchi, condizioni che peggiorano con il caldo. Informiamoci sulle condizioni di traffico tramite canali del Ccciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it e applicazioni dedicate), le trasmissioni di Isoradio e i notiziari di Onda Verde sulle reti Radio-Rai e sul Televideo Rai". (ANSA).