Estate: Marche,traffico intenso in A14 in entrambe direzioni

(ANSA) - ANCONA, 06 AGO - Dalle prime ore del giorno, anche nel tratto marchigiano dell'autostrada A14, viene segnalato traffico molto intenso in entrambe le direzioni per gli spostamenti legati alle vacanze, anche per quanto riguarda rientri, in un un weekend da 'bollino nero'. Verso le 6 incidente nella zona di Ancona, direzione sud: un auto-caravan si è ribaltato, senza causare feriti ma innescando ulteriori rallentamenti della viabilità che non ha comunque subito interruzioni. Sul posto la Polizia Stradale. (ANSA).