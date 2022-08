Elezioni: Ricci, bene Letta determinato accordi in maggioritari

"Molto bene @Enrico Letta che con determinazione fa accordi elettorali per competere nei collegi maggioritari". Il plauso per il segretario dem arriva da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei primi cittadini del Pd che scrive in un tweet: "Con questa legge elettorale non c'è alternativa. Ora basta polemiche, ognuno cerchi il risultato migliore per la sua lista. Noi lavoriamo per il #Pd primo partito italiano". (ANSA).