Covid: Marche, 206 ricoveri (+7) e 2 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Tornano sopra quota 200 (da 199 a 206) i ricoverati per Covid-19 nelle Marche ma l'aumento è registrato solo nei reparti non intensivi (da 186 a 193; +7) mentre in Terapia intensiva (6) e Semintensiva (7) la situazione è invariata. Lo fa sapere la Regione Marche. Nell'ultima giornata si sono registrati 1.325 casi di positività, sulla base di 4.284 tamponi, e l'incidenza ogni 100mila abitanti è scesa da 768,55 a 718,48.

Due i deceduti in 24ore con il totale regionale di vittime che si porta a 4.044. Nelle Marche ci sono anche 42 persone in osservazione nei pronto soccorso e una ospite di strutture territoriali. (ANSA).