Unicef: iniziativa "Peace on the road" al Passetto di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 04 AGO - Una Pigotta, storica bambola di pezza realizzata a mano dai volontari e dalle volontarie di Unicef Italia per essere venduta in favore di cause umanitarie, sarà la protagonista oggi alle 18 ad Ancona, davanti al monumento del Passetto, del singolare pellegrinaggio "Peace on the road". Arriverà infatti da Pescara in sella alla "Chicca", una Vespa px 125 del 1985 guidata da Mauro Tresoldi per portare in una cerimonia pubblica messaggi di pace e di solidarietà in favore dell'infanzia ed in particolare dei bambini ucraini, e ripartirà poi col suo 'autista' alla volta di Bologna. L'intento del progetto, iniziato il 18 luglio scorso a Lodi, è infatti quello di far viaggiare le Pigotte in lungo e in largo per l'Italia scambiandole tra loro, e organizzando in ciascun luogo dove si fermeranno iniziative per ricordare i diritti dei bambini di tutto il mondo di cui l'Unicef è portavoce, per poi ritornare a Lodi.

Alla tappa di Ancona parteciperanno tra gli altri, i volontari e la presidente del Comitato provinciale di Ancona, Paola Guidi, assieme alla presidente regionale Mirella Mazzarini , all'assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi e a una delegazione del locale Vespa Club. Nell'invitare la cittadinanza a partecipare, Guidi ha ricordato che l'Unicef dall'inizio del conflitto in Ucraina, ha incrementato il suo personale sul campo e avviato programmi inerenti la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, inviando anche aiuti d'emergenza a sfollati e famiglie vulnerabili attraverso partenariati strategici coi paesi limitrofi.

In Italia, Unicef sostiene inoltre progetti di assistenza ai rifugiati e di accoglienza ai minori non accompagnati, per realizzare i quali ha coinvolto i Vespa Club locali in una raccolta fondi destinati anche ai bambini ucraini. (ANSA).