Platani 'avvelenati' a Falconara, Comune sporge denuncia

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 04 AGO - Dopo aver praticato alcuni fori alla base del tronco, ignoti vi hanno iniettato una sostanza tossica. Due platani sono stati avvelenati a Falconara Marittima (Ancona) e il Comune ha proceduto a sporgere denuncia, al momento contro ignoti. E' il "primo caso di avvelenamento intenzionale di alberi sul territorio - informa il Comune con una nota - che ha portato alla morte di due platani". Erano piante con oltre 40 anni di età, all'inizio di via Bottego, all'innesto con via Baldelli.

I fori, ipotizza l'amministrazione, sono stati effettuati probabilmente con il trapano e all'interno di uno dei due alberi è stata iniettata una sostanza in grado seccare la pianta in poche settimane. Il platano avvelenato ha trasmesso la sostanza tossica a quello vicino, in virtù di un fenomeno chiamato anastomosi: le radici dei due platani sono intrecciate tra loro e attraverso lo scambio di linfa il veleno è passato dall'uno all'altro. Il platano che ha subito l'avvelenamento diretto è ora secco e pericoloso perché potrebbe crollare e mettere a rischio l'incolumità dei passanti o danneggiare i veicoli in sosta.

Per questo il Comune ne ha già disposto l'abbattimento e anche quello vicino subirà lo stesso trattamento. Le due piante sono state esaminate dal personale dell'ufficio Ambiente e dall'agronomo Riccardo Frontini, che hanno constatato il danno ormai irreversibile. Ignoti i motivi dell'avvelenamento.

L'ufficio Ambiente comunale ha denunciato l'accaduto alla polizia locale di Falconara: gli agenti stanno cercando testimonianze ed eventuali filmati per risalire al responsabile.

L' amministrazione comunale ha già acquistato due platani che andranno a sostituire quelli uccisi. Saranno piantati in autunno.

"Abbiamo deciso di piantare altri due platani - riferisce la sindaca Stefania Signorini - per mandare un duplice messaggio: da un lato condanniamo fermamente questa terribile azione, dall'altro ribadiamo la volontà di ripristinare e incrementare il patrimonio verde della città, sulla scorta di una linea intrapresa a inizio mandato". (ANSA).