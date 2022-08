Elezioni: appello Verdi terzo polo con M5s "modello Jesi"

(ANSA) - JESI, 04 AGO - In vista delle elezioni politiche di settembre, dalle Marche arriva un appello per un accordo Verdi-M5s, guardando al "modello Jesi" (Ancona). "Alle elezioni amministrative di giugno, - scrive Rossana Del Regno, co-portavoce di Europa Verde - Verdi Jesi e Membro del Consiglio Federale Nazionale Europa Verde - Verdi - a Jesi la sinistra si è presentata agli elettori con una coalizione ampia, condivisa e rappresentativa del territorio, uscita vincitrice dalla tornata elettorale (sindaco Lorenzo Fiordelmondo con un'alleanza ampia di centrosinistra dal Pd a Sinistra Italiana, con Verdi e M5s e alcune liste civiche; ndr). La lista composta da Verdi e M5s ha superato il 5%, è stata premiata per la sua attenzione ai temi ambientali e del territorio. I Verdi sono tornati in Consiglio dopo una lunga assenza determinando un nuovo sodalizio fra Verdi e Pentastellati".

"Questo stesso sodalizio appare in questi giorni come apripista di un nuovo modello a livello nazionale, dove si fa strada l'urgenza di un'unica lista alternativa con Europa Verde, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle - prosegue Del Regno - per costruire un progetto politico ambientalista, progressista e dei diritti civili.

A seguito dell'alleanza Pd-Azione e +Europa che invocano come un mantra l'agenda Draghi, - aggiunge - è ormai necessario costruire un soggetto politico-elettorale tra Europa Verde e le forze ecologiste e progressiste presenti nel panorama politico nazionale, a partire da Sinistra Italiana, ma includendo anche il M5s e tutti coloro che hanno contrastato e contrastano il programma Draghi per costruire insieme a personalità del mondo sociale e ambientalista, una grande rappresentanza dei diritti e dell'ecologia autonoma e indipendente".

"La strada da intraprendere, visto il deficit programmatico del Pd, - afferma Del Regno - è creare un grande terzo polo progressista, ecologista, dei diritti e della solidarietà per competere alle imminenti elezioni politiche". (ANSA).