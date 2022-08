Sito satirico 'Lercio' festeggia 10 anni a Offida

Festa per i 10 anni di "Lercio" il prossimo 5 agosto alle ore 21 in piazza del Popolo ad Offida (Ascoli Piceno). Nell'occasione verrà proposto anche il concerto di Hu (Federica Ferracuti). Il sito satirico italiano di 'false notizie' di taglio umoristico sarà rappresentato dal fermano Vittorio Lattanzi, uno degli storici autori, poi dalle ore 22, il pubblico potrà cantare, ballare e divertirsi con Hu, anche lei fermana, che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Highsnob e presenterà a Offida il suo album di esordio "Numeri primi". L'evento, che contribuisce ad arricchire l'estate offidana, è curato e ideato da Massimo Croci dell'Associazione culturale 17 Festival con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. La serata sarà a ingresso gratuito e all'insegna della solidarietà di cui beneficerà AIL - Ascoli Piceno - ODV.

