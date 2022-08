Pompiere più grande Italia, mega-murales distaccamento jesi

Il Comando dei vigili del fuoco di Ancona dispone di una "particolare, significativa e indelebile testimonianza della attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a favore della popolazione, rappresentata magistralmente ai lati del castello di manovra del distaccamento di Jesi "B. Mancini". I Technicalz (Federico Zenobi e Nicola Canarecci, noti artisti nel mondo dei murales) hanno "dato" un pompiere in più al distaccamento cittadino, non un pompiere come gli altri, perché questo, seppur virtuale, raffigurato in un murales gigante, ha un significato più profondo.

L'opera, realizzata sulle due pareti del castello di manovra rappresenta, da un lato, un vigile che indossando tutti i dispositivi di protezione, elmo con la visiera, la giacca antifiamma, l'autorespiratore e la piccozza, dà l'idea di dinamismo e fa capire che è sempre pronto e attrezzato per qualunque tipo di intervento; sull'altro lato, è rappresentata la fiamma, da sempre simbolo dei Vigili del fuoco, con all'interno il numero tre e sopra il motto latino, "Contra Flammas Animus", ovvero "contro le fiamme, il coraggio", entrambi identificativi del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona.

Le parole di Federico Zenobi al termine della realizzazione dell'opera: "il contatto quotidiano per circa 10 giorni con i Vigili del fuoco mi ha fatto sentire accolto come in una famiglia e mi ha dato la possibilità di percepire appieno le caratteristiche dei Vigili del fuoco, che ho voluto trasmettere con il mio murales".

L'ing. Pierpaolo Patrizietti, Comandante dei Vigili del fuoco di Ancona, ringrazia gli artisti Zenobi e Canarecci, in primis per la loro disponibilità e per aver donato il loro tempo e professionalità per la realizzazione dell'opera. Per la realizzazione dei murales si ringraziano anche i vigili del fuoco in servizio c/o il distaccamento di Jesi, per l'impegno e il supporto fornito, mettendosi a disposizione degli artisti che hanno creato il "Pompiere più grande d'Italia". (ANSA).