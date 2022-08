Covid: Marche; -1 ricovero (198) 7 decessi in 24ore

Scende ancora l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti nelle Marche portandosi, nell'ultima giornata, da 866,76 a 816,02. Sono stati 1.572 i positivi rilevati in base a 4.549 tamponi. Nelle ultime 24ore il numero dei ricoveri è sceso a 198 (-1) ma si sono registrati anche sette decessi che portano il totale regionale di vittime a 4.039 da inizio pandemia. Lo fa sapere la Regione Marche.

Tra i ricoverati ce ne sono otto in Terapia intensiva (+1), sette in Semintensiva (+1) e 183 in reparti non intensivi (-3).

Inoltre ci sono 65 persone in osservazione nei pronto soccorso e un ospite di struttura territoriale. (ANSA).