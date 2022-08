Export: distretti Marche, in 3 mesi +17,6%, oltre 1 mld euro

Nel primo trimestre del 2022 i distretti manifatturieri delle Marche realizzano complessivamente oltre 1,1 miliardi di euro di esportazioni, con una crescita tendenziale del 17,6% e recuperando pienamente (+3,1%) i livelli del primo trimestre del 2019. Questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali delle Marche a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Andando nello specifico: le cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano (Ancona), con un totale export di 257 milioni di euro nel primo trimestre del 2022 segnano un +11,3%. Le Cucine di Pesaro, con 84 milioni di euro, realizzano una crescita dell'8,6% tendenziale (+24,1% sul 2019). Le Macchine utensili e per il legno di Pesaro concretizzano 134 milioni di euro nel trimestre, con una crescita rispettivamente del 6,6% rispetto al 2021 e dell'11,5% nei confronti del 2019.

Buone performance anche per il Cartario di Fabriano, che con 66 milioni di euro, segna un +16,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il distretto degli strumenti musicali di Castelfidardo conferma gli stessi valori del primo trimestre del 2021 (+1,4%), ma si assesta su livelli superiori di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le Calzature di Fermo, primo distretto per export della regione con oltre 400 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, nonostante l'ottimo recupero (+22,6%) è ancora sotto del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Stessa dinamica per l'Abbigliamento marchigiano, che cresce del 22,1% rispetto al primo trimestre del 2021 (-8,9% sul 2019).

Per la Pelletteria di Tolentino: +39,8% rispetto al primo trimestre del 2021; -17,1% sul 2019. Infine, il Jeans valley di Montefeltro, che con uno sprint di oltre il 50% supera i livelli del 2019 del 9,1%. "Le imprese marchigiane - commenta Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - hanno mostrato capacità di resilienza durante i periodi più duri della pandemia e i dati delle esportazioni del primo trimestre fanno finalmente segnare nel complesso un pieno recupero dei livelli del 2019". (ANSA).