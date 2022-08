Capitale Cultura: quartiere "Q9 Soria-Tombaccia" 'capoluogo'

Saranno le "Note di Quartiere" a risuonare, per un anno, a Pesaro. È infatti il Q9 "Soria - Tombaccia" il Quartiere proclamato "Capoluogo della Cultura", edizione agosto 2022/ giugno 2023. Ad annunciarlo il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, l'assessora all'Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci e l'assessora alla Sostenibilità e alla Coesione Heidi Morotti, come previsto dal percorso avviato nel 2021 per Pesaro 2024.

"Quella del Quartiere Capoluogo è un'iniziativa - ha spiegato Vimini - che si è rivelata da strategica per dare credibilità alla valutazione del progetto di Capitale italiana della cultura, partito dalla dimensione del quartiere a dimostrazione di come le realtà che lo compongono e vivono sappiano svolgere e promuovere azioni "da Capoluogo" e valorizzare l'identità della città".

Come testimoniato anche dalla rassegna diffusa "Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri" che "intercetta la voglia di protagonismo e programmazione dei quartieri che, quando rivestiti del titolo di Capoluogo, accelerano la realizzazione dei loro "progetti nel cassetto"". A dare autorevolezza alla competizione, "una commissione 'locale' ma che si confronta quotidianamente con sfide internazionali» e un bando «non semplice a cui partecipare; che prevede requisiti complessi da rispettare, per questo già il fatto di essere qui oggi è una vittoria per tutti, un'opportunità di crescita e un riconoscimento alle professionalità che esistono nel territorio".

Il progetto "Quartiere/municipio Capoluogo della cultura" incoraggia e valorizza la capacità progettuale e attuativa dei quartieri nel campo della cultura e in quello educativo, turistico, ambientale e sostiene la programmazione di attività su questi incentrate. Tra le novità del terzo bando emesso dal Comune, c'è la durata del riconoscimento, che si allunga dai 6 mesi ai 12 e l'erogazione di un contributo di euro 15mila al vincitore. "Modifiche previste per attivare la massima interazione - anche di budget - con il ricco bouquet delle istituzioni culturali della città" precisa il vicesindaco.

(ANSA).