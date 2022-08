Approda ad Ascoli mostra itinerante su san Michele Arcangelo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 01 AGO - E' approdata alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, la mostra "Sulle orme di San Michele Arcangelo - Pellegrini e devoti nell'arte", a cura di Stefano Papetti, in corso fino al 6 novembre 2022. Dopo la tappa di Loreto la mostra si sposta dunque ad Ascoli, dove sono esposti sculture e dipinti medievali, barocchi e rinascimentali di pregio a testimonianza del culto micaelico che risale all'epoca dei Longobardi. Importante è stato il lavoro di ricerca di Maria Elma Grelli che ha ripercorso l'itinerario di fede di San Michele Arcangelo che, partendo da Mont Saint Michel ha attraversato l'Italia toccando anche Ascoli Piceno prima di giungere al Gargano. Di particolare interesse fra le opere in esposizione ad Ascoli, la tela di Francesco Cozza ('600) di recente rinvenuta a Roma, nascosta sotto un dipinto in un convento, per timore che le monache fossero turbate dalla nudità del demonio, sconfitto da San Michele Arcangelo. Testimonianza della presenza della tradizione del santo nel Piceno è anche un'opera di Osvaldo Licini. La mostra ospita opere per lo più provenienti da collezioni civiche marchigiane. (ANSA).