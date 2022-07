Ambulante ucciso:un aiuto per Charity, al via una raccolta fondi

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Una raccolta fondi a favore di Cahrity Oriakhy, la vedova di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche, è stata lanciata nella cittadina marchigiana da gente del luogo, tra cui la scrittrice e giornalista Valeria Paniccia. La stessa Charity ha autorizzato il legale della famiglia, l'avv. Francesco Mantella, a divulgare le coordinate bancarie per le donazioni: IT 85 N 02008 69201 000106469918 intestato a Oriakhi Charity, la banca è UniCredit di Tolentino. (ANSA).