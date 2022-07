Tenta di rubare auto e ferisce carabiniere, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Lo vedono armeggiare vicino delle automobili in sosta, nel quartiere del Piano, ad Ancona, e al momento dei controlli aggredisce un carabiniere per darsi alla fuga. Arrestato dai militari un 39enne tunisino per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, ieri sera in corso Carlo Alberto. Una pattuglia della Stazione di Collemarino ha notato l'uomo, attorno alle 21, e si è avvicinata ma lui ha tentato di seminarli. Tra il tunisino e i carabinieri è nata una colluttazione e ad avere la peggio è stato un militare rimasto ferito al ginocchio. Dopo l'arresto il malvivente è stato portato in carcere in attesa della convalida che si terrà al tribunale di Ancona. Si tratta del terzo arresto operato dagli uomini dell'Arma, coordinati dal capitano Manuel Romanelli, in meno di 24 ore per reati di natura predatoria: nella precedente nottata, quella tra il 27 e il 28 luglio, a finire in manette erano stati due giovanissimi, poco più che maggiorenni, che all'interno di uno stabilimento balneare del quartiere Collemarino avevano commesso una rapina in danno di una coppia di 25enni. (ANSA).