Piano Strategico Progetti Cultura,2 milioni per Teatro Cartoceto

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Diventerà il primo Polo Performativo Multisensoriale il Teatro del Trionfo di Cartoceto (Pesaro Urbino), grazie a due milioni di euro provenienti dal Piano Strategico Grandi Progetti Culturali per l'annualità 2023, che stanzia oltre 106 milioni di euro a interventi sul patrimonio culturale e all'acquisizione di beni immobili al patrimonio dello Stato. "Prosegue così quell'impegno forte e deciso del Ministero della Cultura nei confronti del patrimonio culturale nazionale che costituisce ormai un dato consolidato dell'azione di governo e una leva fondamentale della politica economica italiana" commenta il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il progetto per Cartoceto propone di restaurare, riqualificare e rifunzionalizzare due spazi, l'uno il settecentesco Teatro del Trionfo, sul quale ad oggi si è operato solo con un parziale intervento di restauro conservativo che tenesse in conto un utilizzo duttile degli spazi scenici, permettendo una fruizione e uno sviluppo versatile dello spettacolo; l'altro, l'area adiacente e antistante che si affaccia sulle colline marchigiane sino al mare e sulla quale si intende realizzare un anfiteatro a impatto "zero" tramite la creazione di terrazzamenti inseriti nel contesto paesaggistico naturale che consentiranno di vivere una vera e propria esperienza teatrale immersiva ricca di stimoli sensoriali diversi. (ANSA).